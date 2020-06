The Last of Us Part II: l'exclusivité PS4 qui s'est vendue le plus rapidement

The Last of Us Part II est l'exclusivité PS4 qui s'est le plus rapidement vendue, a-t-on appris ce matin par le blogue officiel de PlayStation. Cette suite de Last of Us s'est donc vendue plus rapidement que God of War, Spider-Man et Uncharted 4, tous des succès de la console PlayStation 4.

À LIRE: The Last Of Us Part II est le jeu qui a le plus testé mon endurance psychologique

Eric Lempel, v.-p. du marketing mondial de PlayStation, a déclaré sur le blogue de PlayStation que The Last of Us Part II s'était écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires trois jours après son lancement, le 19 juin.

«The Last of Us Part II a été rendu possible grâce aux efforts des centaines de développeurs talentueux et passionnés de Naughty Dog. Nous ne pouvons imaginer un plus grand honneur que de voir cette même passion reflétée chez les gens qui y jouent. Merci de nous avoir aidés à franchir cette étape importante», a déclaré Neil Druckmann, réalisateur du jeu, dans le billet du blogue.

Druckmann a également exprimé sa reconnaissance aux joueurs sur Twitter, à l'aide d'un GIF animé d'Ellie, le personnage principal de Last of Us Part II.

Big thank you to our fans! We couldn’t do what we do without your incredible support. ❤️ https://t.co/KzFt1Gmq5X pic.twitter.com/9AbUSxfLTA — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 26, 2020

La génération de la PS4 tire à sa fin; dans les gros titres exclusifs, il ne reste que Ghost of Tsushima, prévu pour le 17 juillet 2020, qui ne risque toutefois pas de détrôner The Last of Us Part II.