Juillet 2020: voici les jeux gratuits PlayStation Plus

Croyez-le ou non, PlayStation Plus fête déjà ses 10 ans ce lundi! Pour souligner l'occasion, Sony a présenté, ce matin, les jeux qu'elle offrira gratuitement aux abonnés du service en juillet, assortis de quelques surprises.

Ainsi, les membres PS Plus pourront mettre la main sur deux très bons titres acclamés par la critique, de même qu'une troisième aventure, exceptionnellement, pour célébrer l'anniversaire. Il s'agit d'Erica, un hybride entre un jeu et un film interactif, exclusif à la PS4.

Voici donc les jeux que les joueurs PS Plus pourront télécharger gratuitement dès le 7 juillet:

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (PS4)

NBA 2K20 (PS4)

Erica (PS4)

Mentionnons que Sony mettra également en ligne, un peu plus tard cette semaine, un thème gratuit pour la console, aux couleurs des 10 ans de PlayStation Plus, en plus de proposer un essai sans frais du service en ligne, pour celles et ceux qui ne sont pas membres, les 4 et 5 juillet.

D'ici là, il est toujours possible de se procurer les jeux gratuits de juin... dépêchez-vous!

