Sony dévoile 9 nouveaux jeux indie pour PS5 et PS4 [BANDES-ANNONCES]

Après avoir présenté les premiers gros canons de la PS5 en juin, Sony a levé le voile, ce mercredi, sur une série de neuf jeux indie qui arriveront prochainement sur sa nouvelle console, de même que sur PS4.

Des titres d’aventure, de stratégie ou de plates-formes; il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette flopée d’annonces de la part de PlayStation.

Par ailleurs, ça ne semble qu’être un début pour Sony, qui a profité de l’occasion pour dévoiler dans un billet de blogue sa nouvelle initiative «PlayStation Indies». Celle-ci permettra notamment de mettre de l’avant, et d’appuyer, les projets de développeurs indépendants qui seront édités pour les consoles PlayStation.

«Notre objectif est de faire de PlayStation le meilleur endroit pour développer, trouver et jouer à des jeux indépendants exceptionnels. Nous pensons que la communauté indépendante est de plus en plus importante pour l’avenir de l’industrie des jeux vidéo, car le développement des jeux AAA est de plus en plus lourd financièrement», a commenté Shuhei Yoshida, le président de SCE Worldwide Studios, dans la publication web.

Pour vous donner un aperçu de la prochaine vague de jeux indie sur PS5 et PS4, voici les 9 titres qui ont été présentés mercredi.

