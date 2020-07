Superman: Henry Cavill frustré par les rumeurs et les fausses histoires

Henry Cavill n'arrive pas à suivre les spéculations constantes sur son prétendu retour dans le rôle de Superman. L’acteur de 37 ans, qui a personnifié pour la dernière fois Clark Kent dans Justice League en 2017, ne peut pas croire certaines des rumeurs qu'il lit en ligne, et avoue être frustré par les fausses histoires.

«[Les rumeurs] deviennent de plus en plus dingues de jour en jour», a expliqué Henry Cavill lors d'un épisode du podcast The Big Ticket de Variety et iHeart. «La quantité de spéculations, les choses que je lis sur internet, c’est extraordinaire et parfois frustrant. C'est quand vous voyez des gens qui prennent des trucs pour des faits. Comme:"Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas arrivé, et cette conversation n'a pas eut lieu"», a-t-il déclaré.

Cependant, il arrive à concevoir que les fans soient enthousiasmés par la possibilité qu'il revienne jouer le superhéros de DC Comics et il comprend pourquoi tant de fausses histoires circulent sur le web.

«Mais l'important, c'est que les gens soient excités, et je pense qu'il est important d'être excité par un personnage comme Superman. Superman est un personnage fantastique, a-t-il ajouté. Si les gens en parlent, et même s'ils inventent des choses, c'est bon, parce que cela signifie qu'ils veulent revoir le personnage.»

L'acteur britannique a également plaisanté en disant qu'il veut parfois commenter les publications spéculant sur le fait qu'il reprendrait son rôle de Superman, mais qu'il parvient à s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard.

«Je ne vais pas mentir, j'ai été très tenté [de commenter], mais il y a quelque chose à ce sujet qui me semble profondément immoral, a-t-il fait valoir. Quand il s'agit de Superman, et si je représente Superman, j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne chose à faire.»

