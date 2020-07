10 jeux rafraîchissants à jouer durant la canicule

On est rendu à combien de canicules, cette année? La bonne réponse: trop. Voilà pourquoi on rêve de sauter dans l'océan ou de faire un peu de ski. Hélas, il faudra subir la chaleur quelques semaines encore, alors on va se contenter de rêver au froid grâce au gaming.

Voici donc quelques jeux qui pourront, on l'espère, vous rafraîchir un peu!

Steep

On commence avec un jeu de ski! Sincèrement, Steep est un jeu assez divertissant qui vous permet de devenir une vraie pro des sports d'hiver. Malgré quelques bogues, Steep vous fera oublier la canicule pour quelques heures.

ABZÛ

Pour ceux qui veulent une belle dose de zen, il y a l'excellent ABZÛ, un jeu qui se déroule entièrement sous l'eau. Explorez l'océan, rencontrez de drôles de créatures et reposez-vous dans cette douce aventure.

The Long Dark

Hinterland Studio Inc.

Ce jeu de survie est peut-être un peu sombre, mais vous allez certainement ressentir le froid lorsque votre personnage mourra dans une tempête de neige! Ce pourrait même être trop réaliste. The Long Dark n'a rien de doux et son univers est cruel!

Ice Climber

Pourquoi pas un peu de rétro?

Animal Crossing: New Horizons

Nintendo

Depuis la mise à jour estivale d'Animal Crossing: New Horizons, il est possible de nager dans la mer! Ce n'est peut-être pas un jeu très aquatique, mais ça demeure rafraîchissant (et payant!).

Maneater

Bon, Maneater n'est peut-être pas le jeu de l'année, mais on trouve son concept assez drôle. Vous jouez le rôle d'un requin qui devra survivre en mer et se venger des méchants humains.

Red Dead Redemption II

Rockstar

Pas un jeu totalement enneigé, mais les premières missions rappellent un peu le Donner Party, tellement le froid est brutal. Red Dead Redemption II vous changera les idées avec sa belle neige, mais aussi avec son excellente histoire.

Ecco the Dolphin

Je dois «ploguer» Ecco the Dolphin dans au moins un article par semaine. Désolée, mais le jeu demeure un classique qui rappelle de beaux souvenirs. Être un dauphin, c'est cool.

Sea of Thieves

Appelez vos amis et commencez une partie de Sea of Thieves! Incarner un pirate à bord d'un énorme bateau avec votre gang vous fera oublier la canicule pour au moins 10 minutes.

Rise of the Tomb Raider

Square Enix

En plus d'être une aventure divertissante, Rise of the Tomb Raider est rempli de neige!

