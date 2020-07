Microsoft Flight Simulator arrivera sur PC en août

Révisez votre plan de vol, la très attendue nouvelle mouture de Microsoft Flight Simulator paraîtra finalement sur PC le 18 août, a annoncé l’entreprise américaine ce lundi.

Disponible dès maintenant en précommande, le prochain simulateur d’aviation de Microsoft sera décliné en trois éditions différentes.

L’édition «Standard» du jeu proposera 20 avions et 30 aéroports détaillés, alors que la version «Deluxe» en mettra de l’avant, respectivement, 25 et 35. Quant à la version «Premium», elle comptera 30 avions et 40 aéroports recréés dans leurs moindres détails.

Image courtoisie Microsoft

Image courtoisie Microsoft

Il faut cependant préciser que le jeu, qui est censé reproduire l’ensemble de la planète, du moins comme si elle était vue à vol d’oiseau, devrait tout de même offrir l’occasion aux joueurs de décoller (et d’atterrir) depuis une multitude d’aéroports de partout dans le monde, selon ce qui avait été précédemment mentionné par le développeur Asobo Studio.

Les aéroports «inclus» dans les différentes éditions devraient donc, malgré tout, être accessibles depuis la version «Standard», sans toutefois offrir le même niveau de détails.

Notons par ailleurs que Microsoft Flight Simulator sera aussi disponible, dès sa sortie, sur la Xbox Game Pass pour PC.

En ce qui concerne la sortie de l’édition pour la Xbox One, aucun nouveau détail n’a été mentionné par Microsoft. Il faudra fort probablement être patient de ce côté...

