Super Mario: nouvelles éditions de Monopoly et Jenga pour le 35e anniversaire

C’est en septembre que Super Mario célébrera son 35e anniversaire! Après LEGO, c’est au tour de la compagnie Hasbro de sortir des éditions spéciales de Monopoly et Jenga dédiées à notre plombier adoré.

L’édition de Monopoly «Super Mario Celebration» comporte quelques éléments qui se distinguent du Monopoly classique. Entre autres, les propriétés ont été remplacées par des lieux iconiques des jeux de Super Mario depuis 1985 à aujourd’hui. Les maisons ont été remplacées par des maisons de Toad et les hôtels par des châteaux de la princesse Peach. Le jeu comprend aussi un bloc «?» électronique avec des effets sonores qui peut «changer la chance du joueur», comme c’est inscrit sur la boîte.

Pour seulement 30$ US (+ les frais d’importation et de livraison), vous pourrez précommander sur Amazon US le jeu. Nous n’avons toujours pas d’information sur sa disponibilité au Canada pour le moment.

Courtoisie Hasbro

L’édition Super Mario de Jenga, quant à elle, est un peu différente du jeu de bois que l'on connaît. Le but du jeu est simple: vous incarnez Mario, Luigi, Toad ou Peach et vous devez vous rendre en haut de la tour pour vaincre Bowser. Chaque personnage a une carte correspondante et amasse des points en obtenant des pièces d’or au fur et à mesure de sa montée. Bien sûr, vous devez faire tout ça sans faire tomber la tour.

Le jeu Jenga n’est pas encore disponible en précommande, mais surveillez Amazon, car il risque d'y apparaître dans les prochains jours. Nous n’avons pas non plus de détail sur sa disponibilité au Canada.

Courtoisie Hasbro

