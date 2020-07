L’arrivée de la Xbox Game Pass sur d’autres plateformes est de moins en moins probable

Vous attendiez avec espoir l’arrivée un jour du service Xbox Game Pass sur votre Nintendo Switch? Il faudra visiblement faire votre deuil de cette possibilité, ont laissé entendre des propos du grand patron de Xbox, Phil Spencer, lors d’une récente entrevue.

Par le passé, ce dernier avait mentionné à quelques reprises que le service, qui donne accès à une centaine de jeux différents, pourrait éventuellement se retrouver sur d’autres consoles que celles de Microsoft, du moins à long terme.

Or, il semblerait que Spencer ait changé d’idée, comme l’indique un entretien vidéo avec le site Web GameStar, relayé mardi par Eurogamer, alors qu’il y a remis en doute la pertinence d’une telle manœuvre.

«Le truc avec les autres consoles de jeu, c’est que nous ne sommes pas capables d’amener une expérience Xbox complète sur ces plateformes, a affirmé le dirigeant, soulignant que les joueurs s’attendaient à avoir accès par exemple à la communauté Xbox Live et les «Succès» (trophées) Xbox lorsqu’ils jouaient à un titre de l’entreprise américaine.

«Les autres plateformes [qui nous font compétition] ne sont vraiment pas intéressées à offrir une expérience Xbox complète sur leur matériel. Mais, de notre côté, nous voulons être où les joueurs veulent être et c’est le chemin que nous suivons», a-t-il souligné.

Évidemment, on ne s’attendait pas tellement à ce que la Xbox Game Pass, ou tout autre service de Microsoft, débarquent sur une PlayStation. Par contre, l’idée d’une alliance avec Nintendo ne semblait pas trop saugrenue il y a à peine quelques mois, notamment avec la sortie sur la Switch de Cuphead et Ori and the Blind Forest.

Force est d’admettre cependant qu’avec ces nouvelles déclarations de Phil Spencer, la venue de la Xbox Game Pass sur une console de Nintendo est beaucoup moins probable...

