Project xCloud: le service de «streaming» bientôt offert aux abonnés de la Xbox Game Pass Ultimate

Voilà une nouvelle qui risque de donner quelques sueurs froides à Stadia: dès septembre, le service Project xCloud de Microsoft, qui permet de jouer en streaming sur mobile et tablette, sera disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés de la Xbox Game Pass Ultimate.

Concrètement, ces derniers pourront donc jouer aux titres de la Xbox Game Pass sur un appareil mobile sans avoir besoin de posséder une Xbox One ou un PC. Bref, il agit un peu à la manière d’un Netflix du jeu vidéo, mais sans qu'il soit nécessaire d’acheter chaque jeu, contrairement à Stadia, le service similaire de Google.

Pour les autres qui possèdent, par exemple, une Xbox One et la Xbox Game Pass, ils pourront notamment commencer une partie sur leur console et reprendre plus tard celle-ci où ils l’avaient laissée, par le biais d’un appareil portable.

En fin de compte, «plus de 100 titres de la Xbox Game Pass» seront donc accessibles sur le pouce dans quelques semaines.

Pour le moment, le Project xCloud de Microsoft est en phase bêta d’essai, entre autres au Canada, mais pourrait visiblement être déployé de façon plus officielle en septembre prochain. Du moins, c’est ce qu’on en déduit de ces nouvelles informations de la part de la firme de Redmond.

La Xbox Game Pass Ultimate donne accès, à l’heure actuelle, à une centaine de jeux sur Xbox One et PC, en plus de fournir un abonnement au service en ligne Xbox Live Gold, pour un coût mensuel total de 16,99 $.

