Fable, Halo, Forza et State of Decay: voici tous les nouveaux jeux présentés pour la Xbox Series X ce jeudi

De nouvelles aventures, des franchises classiques et juste assez de surprises; Microsoft a présenté un solide éventail de jeux pour sa Xbox Series X lors d’un événement spécial en ligne ce jeudi.

Au menu, on a notamment retrouvé un aperçu du gameplay de Halo Infinite, le dévoilement des prochains Fable, Forza Motorsport et State of Decay, de même que plusieurs titres originaux de studios majeurs de Microsoft, comme Rare ou Obsidian, qui ont chacun levé le voile sur de nouveaux projets.

Xbox a aussi profité de l’occasion pour offrir une intéressante tribune à de plus petits jeux développés par d’autres équipes un peu moins connues des Xbox Game Studios, dont plusieurs qui seront disponibles dès le lancement de la console.

Ce faisant, celles et ceux qui décideront de se procurer une Xbox Series X dès sa sortie devraient avoir l’embarras du choix avec plus d’une vingtaine de jeux qui paraîtront en même temps que la console.

Soulignons par ailleurs qu’à peu près tous les titres annoncés lors de la diffusion de ce jeudi seront également disponibles sur PC, alors que l’ensemble des jeux présentés seront distribués par le biais de la Xbox Game Pass.

Voici tous les jeux qui ont été présentés lors de l'événement

Halo Infinite

Un nouveau Forza Motorsport

Un nouveau Fable

State of Decay 3

Everwild (nouveau jeu de Rare)

Tell Me Why

Ori and the Will of the Wisps (version pour la Xbox Series X)

The Outer Worlds: Perils on Gorgon (DLC)

Grounded

Avowed (nouveau RPG d'Obsidian)

As Dusk Falls

Senua's Saga: Hellblade 2

Psychonauts 2

S.T.A.L.K.E.R. 2

Warhammer 40,000: Darktide

Tetris Effect Connected

The Gunk

The Medium

Phantasy Star Online 2: New Genesis

CrossfireX