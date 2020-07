Cuphead débarque sur la PS4... aujourd'hui!

L'excellent jeu «run-and-gun» Cuphead débarque enfin sur la console PlayStation 4 dès aujourd'hui, après avoir connu un énorme succès sur Xbox, Switch et PC/Mac.

Studio MDHR a annoncé l'arrivée de Cuphead sur PS4 dans le cadre du Summer Game Fest, le festival de jeux vidéo animé par Geoff Keighley. Le dévoilement a été fait avec une magnifique vidéo stop motion, conçue en collaboration avec Stop Motion Department.

Cuphead, sorti en 2017, a été développé par le studio canadien MDHR. Le jeu, reconnu pour ses graphismes rétro et sa difficulté parfois écrasante, avait reçu des critiques extrêmement positives sur PC et sur les consoles Xbox One et Nintendo Switch.

En entrevue avec Geoff Keighley, Maja Moldenhauer de Studio MDHR a confirmé que le DLC de Cuphead, « The Delicious Last Course », allait sortir sur toutes les plateformes. Moldenhauer a toutefois avoué que cette expansion, qui devait sortir l'an dernier, prend plus de temps que prévu à développer et que celle-ci a peut-être même été annoncée un peu trop tôt. C'est une transparence rafraîchissante et plutôt rare dans l'industrie du jeu vidéo!

Une série animée The Cuphead Show! est en développement pour Netflix, mais aucune date de diffusion n'a été dévoilée pour le moment.

Vous pouvez aller chercher Cuphead sur le PlayStation Store dès maintenant pour 26,99$.

