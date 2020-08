Fast & Furious Crossroads est sorti et notre collègue ne comprend toujours pas c'est quoi

La populaire franchise Fast & Furious débarque sur PlayStation 4, Xbox One et PC aujourd’hui avec le jeu Fast & Furious Crossroads, qui devait sortir en mai, mais fut reporté.

En janvier, je vous parlais de ma confusion concernant Fast & Furious Crossroads, un jeu qui avait été dévoilé lors des Game Awards de 2019. Je me demandais exactement pour qui cette aventure avait été conçue, et pourquoi les bandes-annonces étaient aussi maladroites. Là, le jeu est disponible. Je vais enfin pouvoir mettre la main sur l'équivalent gaming du film «The Room».

Étant une grande fan de la franchise Fast & Furious, j'ai pensé que le jeu me ciblait peut-être. Mais, en voyant la bande-annonce du lancement, je reviens au même argument qu'avant: on dirait un jeu de course pour les gens qui n'aiment pas les jeux de courses, et un jeu d'action pour les gens qui n'aiment pas les jeux d'action.

Crossroads se veut hybride, comme ses films (surtout les premiers). C'est un mariage entre la course de chars et l'action hollywoodienne. Visiblement, cette formule fonctionne bien pour le grand écran. Mais en gaming, d'autres franchises maîtrisent déjà un peu trop bien cette recette, dont Grand Theft Auto.

L'histoire du jeu est également plutôt vague. Qu'est-ce qui se passe dans les bandes-annonces? Et pourquoi y a-t-il une fusée?

Capture d'écran YouTube

Un jeu n'a pas besoin d'être AAA pour être fantastique. Il n'a pas besoin d'avoir des graphismes parfaitement réalistes, non plus. Il y a plein d'excellents jeux indépendants avec des graphismes plus simples. Crossroads cependant est un peu coincé entre les deux: il a des ambitions AAA, mais manque visiblement de ressources. Ça donne un résultat maladroit, avec des animations et designs qui rappellent un peu la PS2.

Peut-être que Crossroads aurait dû se concentrer sur la course, car les graphismes des voitures semblent être réussis. Mais, il est normal de vouloir un peu de Vin Diesel, aussi!

Est-ce un bon jeu? Si on lit les quelques critiques sur Steam, ça augure mal. La version PC n'accepte pas les contrôles sur clavier, la qualité du jeu dérange, mauvaise optimisation, lobbys vides en multi... ça ne va pas. Mais, il faudra y jouer pour en avoir le coeur net.

À 80$ cependant, c'est cher payé, même pour jouer avec Vin Diesel.

