Tout le monde à bord, Bus Simulator 21 est annoncé pour PS4, Xbox One et PC

Pour prendre une pause du monde qui les entoure, certains se défoulent avec un petit Doom Eternal, alors que d’autres préfèrent prendre le volant d’un autobus de la franchise Bus Simulator.

Oui, ces gens existent.

Mon estimée collègue, Kazzie Charbonneau, est l’une de ces personnes pour qui la conduite virtuelle d’un immense véhicule de transport collectif s’avère un baume pour l’âme.

Une gâterie sans pareil dans notre univers vidéoludique parfois un peu étourdissant.

Bref.

Notre chère Kazzie, et peut-être quelques lecteurs parmi vous, qui sait, seront heureux d’apprendre que la série d’Astragon Entertainment fera un arrêt supplémentaire sur PS4, Xbox One et PC dès 2021, avec, ô surprise, Bus Simulator 21.

Dans ce nouveau volet, le studio allemand promet plusieurs nouveautés, dont l’apparition pour la première fois d’autobus à deux étages (double decker) et de véhicules électroniques.

Image courtoisie Astragon Entertainment

Pour l’occasion, Astragon s’est notamment associé au fabricant Alexander Dennis, qui verra bon nombre de ses modèles intégrés au jeu. Un nom qui sonnera probablement une cloche, comme lorsqu’on demande un arrêt dans un autobus, aux initiés de l’industrie du transport en commun.

Pour les autres, qui se soucient un peu moins du type de véhicule qu’ils conduiront et préfèrent plutôt observer le paysage, soulignons que Bus Simulator 21 troquera les environnements européens de son prédécesseur pour un monde ouvert inspiré de la région de San Francisco, en Californie.

Image courtoisie Astragon Entertainment

Le développeur a aussi dévoilé sur le blogue de PlayStation qu’un cycle de jour et nuit, de même que des conditions météo dynamiques seraient implantés cette fois-ci au titre.

Image courtoisie Astragon Entertainment

Peu importe ce que cela veut dire, Bus Simulator 21 offrira aussi un «lot de quêtes secondaires afin d’offrir plus de variété lors de la vie quotidienne des joueurs en tant que chauffeurs d’autobus».

Inutile de dire que ça pique notre curiosité... et assurément celle de Kazzie.

