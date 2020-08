Les créateurs d’Avatar: The Last Airbender se retirent de la production du remake chez Netflix

Après une association de près de deux ans avec Netflix, les créateurs d’Avatar: The Last Airbender ont annoncé ce mercredi leur départ de la production du remake de la série originale, en préparation depuis 2018 chez le diffuseur américain.

Selon une lettre ouverte, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko se sont retirés du projet, qui devait revoir Avatar en prise de vues réelles (live action), en juin dernier, citant des différends créatifs.

«Quand Bryan et moi nous sommes joints au projet en 2018, nous avons été engagés comme producteurs exécutifs et directeurs de série. Dans une annonce conjointe, Netflix avait dit qu’il s’engageait à honorer notre vision pour cette réinterprétation et nous supporterait pour créer la série. Et nous avons affirmé à quel point nous étions excités par cette occasion d’être à la barre [du projet]. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme nous le souhaitions», peut-on lire d’entrée de jeu sur le site Web de DiMartino.

«J’ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler la direction créative de la série, mais que je pouvais contrôler comment j’allais réagir à cela. J’ai donc décidé de quitter le projet. Ça a été la décision professionnelle la plus difficile que je n’ai jamais prise, et certainement pas une que j’ai prise à la légère, mais c’était nécessaire pour mon bonheur et mon intégrité créative», poursuit-il.

Cela dit, le réalisateur dit croire que l’adaptation d’Avatar de Netflix «a le potentiel d’être bonne», soulignant qu’elle pourrait finir par s’avérer «une série que plusieurs d’entre vous apprécieront».

«Toutefois, ce dont je peux être certain, c’est que peu importe la version qui se retrouvera à l’écran, ce ne sera pas ce que Bryan et moi envisagions ou avions l’intention de faire», tempère-t-il.

Heureusement pour les fans, DiMartino précise également dans sa publication que cet abandon du projet du côté de Netflix ne veut pas dire qu’il laissera tomber l’univers d’Avatar pour autant.

«Ces histoires et personnages sont importants pour moi et l’intérêt et l’enthousiasme renouvelés pour Avatar et Korra ont été inspirants à voir», souligne-t-il.

Alors, est-ce que cette nouvelle série de Netflix sera tout de même meilleure que le remake d’Avatar que nous a imposé M. Night Shyamalan en 2010? On en est désormais un peu moins convaincus...

