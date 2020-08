Méga Vente Nintendo Switch: des rabais sur plein de jeux!

Il y a, en ce moment, plusieurs ventes sur la boutique Nintendo eShop. Les spéciaux sont évidemment sur des jeux d'éditeurs tiers, mais il y a quelques perles incontournables! C'est donc le moment idéal pour remplir votre ludothèque.

Les soldes Indie World

Jusqu'au 30 août

Nintendo diffusait hier sa présentation Indie World, dévoilant quelques titres prévus pour sa console Switch dans les prochains mois. La conférence est, heureusement, accompagnée d'une superbe vente!

What the Golf? *Choix de Pèse sur Start*

18,74$ 24,99$

Exit the Gungeon

8,81$ 12,59$

Streets of Rage 4

26,76$ 31,49$

Ori and the Blind Forest (Definitive Edition_

17,49$ 24,99$

Superliminal

19,99$ 24,99$

Torchlight II

15,11$ 25,19$

Huntdown

16,99$ 25,19$

Raji: An Ancient Epic

29,00$ 32,49$

Dead Cells

20,39$ 33,99$

Evergate

21,24$ 24,99$

Hotline Miami Collection

11,02$ 31,49$

Vente Aladdin et le Roi Lion

Nintendo eShop

Vous avez bien lu, ces classiques du gaming sont réunis en un seul jeu avec Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King. Cette collection coûte normalement 37,79$, mais vous pouvez l'obtenir à 22,67$ jusqu'au 24 août.

Soldes Jackbox Games

Nintendo eShop

Jusqu'au 27 août

On vous a parlé des jeux Jackbox Games plus d'une fois, surtout en raison du confinement. Ces collections vous permettent de vous amuser en personne ou à distance avec une panoplie de jeux complètement loufoques. On vous suggère fortement d'essayer l'un de ses Party Packs et ça tombe bien, car ils ont tous un rabais pour la Switch!

Ce n'est pas tout! Plusieurs autres jeux ont des rabais intéressants sur l'eShop de Nintendo en ce moment. On vous laisse consulter la liste ici!

À REGARDER