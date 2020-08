Nintendo: les ventes ont explosé pendant le confinement, la Switch sur le point de surpasser la NES

Ce n’est peut-être pas une grande surprise après les pénuries de consoles et autres stocks limités pendant le confinement, mais Nintendo a enregistré des ventes exceptionnelles entre avril et juin dernier, écoulant pas moins de 5,68 millions de Switch.

Concrètement, selon les données partagées par le géant japonais, la plus récente console de Nintendo s’est désormais vendue à 61,44 millions d’exemplaires et serait seulement à 470 000 unités de dépasser la NES au palmarès des ventes.

Les performances de l’entreprise lors du dernier trimestre sont d’autant plus impressionnantes lorsqu’on les compare à celles de 2019 lors de la même période, qui est habituellement plus tranquille pour le fabricant.

Ainsi, entre avril et juin 2020, par rapport à 2019, les ventes de Switch ont augmenté de 166 %, les ventes générales de 108 % et les profits de... 428 %!

Animal Crossing: New Horizons devient le deuxième jeu le plus vendu de la Switch

Visiblement, l’un des moteurs de cette période extrêmement lucrative pour Nintendo, en plus du confinement, se veut la sortie d’Animal Crossing: New Horizons à la fin mars.

Dans les trois mois suivant sa parution, le populaire titre a écoulé plus 10 millions de copies, pour un total de 22,4 millions. Ce faisant, le plus récent Animal Crossing est devenu le deuxième jeu le plus vendu sur la Switch, derrière Mario Kart 8 Deluxe.

Et fait intéressant, plus de la moitié de celles et ceux qui ont acheté une Switch entre avril et juin 2020 auraient joué à New Horizons dès le premier jour de mise en marche de leur console.

Comme quoi le dernier Animal Crossing en a certainement incité plus d’un à se procurer une Switch!

