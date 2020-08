Batman: Ben Affleck reprendra le rôle du justicier dans The Flash

L’année 2020 n’a pas fini de nous surprendre. Ce coup-ci, on apprend que Ben Affleck reprendra contre toute attente son rôle de Batman dans The Flash, le film développé autour du personnage du même nom.

Le magazine Vanity Fair a dévoilé l’étonnante nouvelle ce jeudi, dans une entrevue avec le cinéaste Andy Muschietti (It, It Chapter Two), qui réalisera le long-métrage sur le rapide superhéros, toujours interprété par Ezra Miller.

On y découvre notamment qu’Affleck aurait reçu le scénario du film la semaine dernière et aurait finalement accepté de rejoindre le projet il y a quelques jours.

«Il est une partie très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre Barry [Allen, le vrai nom de Flash] et le [Bruce] Wayne d’Affleck vont amener un degré d’émotion que l’on n’a jamais vu auparavant. C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu’on pourrait le penser. Ils ont tous les deux perdu leur mère à la suite d’un meurtre et ce sera l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là que le Batman d’Affleck entre en action», a confié le réalisateur.

Muschietti a également fait valoir qu’il était content de travailler avec quelqu’un qui avait été «des deux côtés de la caméra».

Notons qu’Affleck ne serait d’ailleurs pas le seul acteur à retrouver le costume de Batman dans The Flash, alors que Michael Keaton devrait aussi y reprendre le rôle du justicier masqué. Selon Andy Muschietti, il y tiendrait même un rôle «substantiel».

Chose certaine, on ne devrait pas manquer de Batman (Batmen?) au cours des prochaines années, tandis que ces apparitions d’Affleck et de Keaton s’ajouteront à l’interprétation de Robert Pattinson, qui jouera Bruce Wayne dans The Batman, le prochain long-métrage de la franchise.

Quant à The Flash, le long-métrage, inspiré par la série de bandes dessinées Flashpoint, devrait arriver en salles à l’été 2022.

