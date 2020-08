Batman: le nouveau jeu de WB Games Montréal dévoilé la semaine prochaine

Après pratiquement un an à dévoiler des indices au compte-gouttes, WB Games Montréal présentera enfin (!) son nouveau jeu inspiré de l’univers de Batman la semaine prochaine.

• À lire aussi: Un jeu de Suicide Squad est en préparation par l’équipe derrière Batman: Arkham

Le dévoilement se déroulera lors de l’événement virtuel DC FanDome, le samedi 22 août dès 13h30, heure du Québec. Après le premier aperçu du titre, les développeurs tiendront aussi une session de questions et réponses d’une vingtaine de minutes.

Rappelons qu’en septembre et janvier derniers, le studio québécois avait partagé, sur ses réseaux sociaux, différents symboles plus ou moins cryptiques, associés par plusieurs internautes à la Cour des hiboux (Court of Owls) ou à Gotham. Ceux-ci se voulaient des indices quant au prochain jeu de WB Games Montréal.

Hélas, aucune autre information concrète sur le nouveau projet de l’équipe montréalaise n’avait fait surface entre-temps. Heureusement, on en saura davantage dans une semaine à peine. C’est assuré!

Soulignons qu’un autre jeu tiré du catalogue de DC Comics, Suicide Squad: Kill the Justice League, sera lui aussi présenté le samedi 22 août pendant le DC FanDome.

À REGARDER