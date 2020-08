The Witcher aura sa propre version de Pokémon Go sur mobile [BANDE-ANNONCE]

Après Pokémon, The Walking Dead et Harry Potter, The Witcher aura lui aussi droit à son jeu mobile en réalité augmenté, dévoilé dans une bande-annonce ce mercredi.

• À lire aussi: Cyberpunk 2077 aura des DLC gratuits

• À lire aussi: Witcher: Netflix annonce une nouvelle série se déroulant 1200 ans avant Geralt of Rivia

Intitulé The Witcher: Monster Slayer, le titre reprendra le même principe popularisé par Pokémon Go et vous enverra dans les rues et autres terrains vagues de votre quartier à la recherche de créatures mal intentionnées à éliminer à l’aide de votre cellulaire.

Le jeu, développé par Spokko, une division de CD Projekt, promet ainsi des «monstres grandeur nature», certains nouveaux et d’autres connus des joueurs, de même qu’une expérience qui sera influencée par l’heure de la journée et les conditions météorologiques.

Image courtoisie Spokko

Image courtoisie Spokko

Image courtoisie Spokko

Dans le communiqué de presse, on apprend aussi que Monster Slayer donnera la possibilité de concocter des «potions et huiles puissantes, des bombes et des appâts à monstres». Le titre devrait également inclure des quêtes «inspirées par les autres jeux de la série».

Image courtoisie Spokko

Image courtoisie Spokko

Image courtoisie Spokko

The Witcher: Monster Slayer sera gratuit et paraîtra sur iOS et Android à une date encore indéterminée. Spokko affirme cependant qu’on devrait en apprendre plus à ce sujet plus tard cette année.

À REGARDER