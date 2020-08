Cyberpunk 2077 aura des DLC gratuits

Le jeu tant attendu du studio polonais CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, offrira un ou des DLC gratuits à sa sortie prévue en novembre.

La nouvelle a été confirmée dans une réponse à une question posée par un utilisateur sur Twitter.

S’il suit le même modèle que son «grand frère», The Witcher 3, Cyberpunk 2077 devrait aussi offrir du contenu payant en plus des DLC gratuits, mais rien n’a encore été confirmé sur cette portion.

On rappelle que la sortie de Cyberpunk 2077, qui était prévue en avril, puis en septembre, a été finalement reportée au 19 novembre 2020. Le futur projet tant attendu par la communauté doit alors sortir sur PC, Xbox One et PS4. Il sera aussi rétrocompatible avec la PS5 et Xbox Series X.

