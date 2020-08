Dragon Age: Bioware présente un premier aperçu du prochain volet de la franchise

Dans un moment attendu par plusieurs, Bioware a offert un premier aperçu du prochain Dragon Age ce jeudi, à l’occasion de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2020, présentée dans un format virtuel.

La capsule d’un peu plus de quatre minutes ne dévoile pas grand-chose, mais se veut tout de même assez intéressante, puisqu’elle laisse la parole aux artisans du studio, qui parlent de leur travail sur le nouveau volet de la franchise.

Certes, on peut y apercevoir quelques croquis du quatrième titre de la série et une poignée d’environnements modélisés et animés. En ce qui concerne les personnages, les responsables du scénario chez Bioware prédisent que le joueur saura assurément tisser des liens serrés avec certains, alors qu’il en détestera d’autres.

Par ailleurs, on apprend que des protagonistes d’aventures précédentes, comme Solas, seront de retour.

Pour le moment, on ne sait pas quand le prochain Dragon Age paraîtra, mais l’équipe de Bioware invite les fans à suivre le site officiel du jeu afin de rester à l’affût des prochaines annonces.

