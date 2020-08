The Office: les dernières scènes ont été une «torture émotionnelle» pour Steve Carell

L'adieu de Steve Carell à la sitcom américaine The Office a été une «torture émotionnelle» pour l'acteur, s’est-il souvenu lors d’un épisode du podcast An Oral History of The Office sur Spotify.

L’acteur de 58 ans a évoqué le tournage de son dernier épisode de la série en 2011, Goodbye, Michael, admettant que c'était «presque plus que ce qu'[il] avait prévu».

«J'ai eu des scènes [d'adieu] avec tous les acteurs et c'était une torture émotionnelle, a-t-il partagé. C'était comme si c'était juste plein d'émotions... et de joie, de tristesse et de nostalgie. Mais c'était aussi très beau.»

«Je chéris cet épisode, car il m'a permis d'avoir une sorte de relation avec tout le monde», a ajouté le comédien.

Steve Carell est apparu dans la série pendant sept saisons et a reçu le Golden Globe du meilleur acteur pour une série télévisée musicale ou comique pour sa performance dans le rôle de l'inepte Michael Scott, directeur régional de Dunder Mifflin, à Scranton.

