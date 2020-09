Daisy Ridley: difficile de trouver des rôles après le succès de Star Wars

Daisy Ridley a du mal à trouver du travail depuis qu'elle a joué dans la franchise de films Star Wars.

• À lire aussi: 20 sacs à dos geeks pour une rentrée tout en style

L'actrice de 28 ans a été choisie pour incarner Rey dans Star Wars: The Force Awakens, sorti en 2015, et a repris son rôle dans la suite de 2017, The Last Jedi, ainsi que dans The Rise of Skywalker, sorti en 2019.

Bien qu'elle ait reçu de nombreux éloges pour sa prestation, l’actrice britannique a déclaré à Entertainment Weekly qu'elle commençait à perdre confiance en elle, car personne ne semblait vouloir l'embaucher.

«Bizarrement, en début d’année, rien ne se passait. Je me disais: "Oh! Personne ne veut m'employer", a-t-elle expliqué. Il y avait en fait des tas de choses pour lesquelles j'avais auditionné au début de l'année. Je n'ai eu aucun de ces rôles. [...] Il y a eu ce moment où je me suis dit: ''Oh mon dieu!" puis [j'ai] pensé: ''Tout vient à point''.»

Malgré ses difficultés récentes, la comédienne ne sera pas tout à fait absente des écrans et devrait apparaître dans Chaos Walking, un film réalisé par Doug Liman, à qui l'on doit la saga Jason Bourne.

Tourné à l'origine en 2017, le film devait sortir en mars 2019, mais la date de sortie a été reportée pour permettre de tourner à nouveau certaines scènes. Ce drame de science-fiction, avec Tom Holland et basé sur le roman de Patrick Ness de 2008 The Knife of Never Letting Go, devrait sortir en salle en février 2021.

À REGARDER