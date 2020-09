Hugh Jackman a décroché le rôle de Wolverine après 20 secondes d'audition

Hugh Jackman est revenu sur son étrange audition de 20 secondes pour le rôle de Wolverine dans X-Men.

L'acteur australien, qui a incarné le mutant aux griffes d'acier pour la première fois dans le film de Bryan Singer en 2000, a révélé que l'audition pour ce rôle avait été une expérience troublante.

Lors d’une récente apparition à l’émission The Tonight Show, Jackman a expliqué à Jimmy Fallon que Dougray Scott avait déjà été choisi pour le rôle, mais que ce dernier avait été contraint d'abandonner en raison de conflits de calendrier. Il avait donc été recruté comme remplaçant de dernière minute.

«Quand je suis entré dans cette pièce, j'étais à peu près sûr que je n'aurais pas le rôle. C'était une audition étrange parce que Dougray Scott avait le rôle et ensuite, il s'est retrouvé pris dans Mission impossible 2, mais tout le monde pensait que ce problème serait réglé, a-t-il mentionné. Je pense que l'audition entière a duré environ 20 secondes. Elle n'a pas duré beaucoup plus.»

L'acteur de 51 ans avait précédemment abordé le tournage du film X-Men, révélant que Bryan Singer avait décidé de le filmer en contre-plongée sans trop montrer son corps parce que son physique n'était pas satisfaisant aux yeux du réalisateur.

«Le premier jour, j'ai dû enlever mon haut. Et Bryan Singer n'a rien dit à ce moment-là, mais il a dit plus tard: "OK, je vais devoir te filmer à partir du cou et avoir la caméra basse", a-t-il déclaré à Variety. Je me souviens avoir regardé les comics, ce que je n'avais jamais fait auparavant [...] et avoir dit "Euh, combien de temps j'ai pour me préparer?"»

