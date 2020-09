Quelqu’un a recréé le vidéoclip de WAP dans Animal Crossing: New Horizons [VIDÉO]

Une internaute a eu la brillante idée de recréer le vidéoclip de l’heure dans Animal Crossing: New Horizons et de publier le résultat sur YouTube. Vous avez bien lu.

C’est sur la chaîne de jojo kim sur YouTube que vous retrouverez une reproduction du vidéoclip WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion dans Animal Crossing. L’internaute a travaillé durant quatre jours pour personnaliser chaque élément, dont les arrière-plans et les costumes des personnages.

Wap dans Animal Crossing: New Horizons

On aime bien les participations de Tom Nook, Isabelle(Marie), Blathers(Thibou) et même Pascal la loutre.

Le vidéoclip original de WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion est particulièrement populaire sur le web, ayant accumulé plus de 160 millions de vues en seulement trois semaines. On y voit d'ailleurs quelques félins, ce qui a déplu à la queen des chats, Carole Baskin.

Voilà. C’est tout. C’est ça l’article.

s " /> " />