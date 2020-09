Hyrule Warriors: Age of Calamity annoncé pour la Nintendo Switch [BANDE-ANNONCE]

Nintendo et Koei Tecmo nous ont fait une belle surprise ce matin en annonçant Hyrule Warriors: Age of Calamity. La sortie du jeu est prévue pour le 20 novembre.

L’histoire se déroule 100 ans avant les événements du jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Vous voyagerez dans le passé de Hyrule afin de tenter d'empêcher sa destruction.

Voyez les paysages de Hyrule sous une autre perspective, avant les attaques de Calamity Ganon (Ganon, le Fléau). Prenez le contrôle de Link, Zelda et les autres champions de Hyrule et faites face aux forces démoniaques dans des combats rapides.

Courtoisie Nintendo/Koei Tecmo

Vous pourrez même demander à un ami de vous joindre en coop locale et combattre Ganon en équipe.

La sortie du jeu est prévue pour le 20 novembre, et vous pouvez le précommander en version numérique directement sur le Nintendo eShop. Les précommandes physiques ne devraient toutefois pas tarder. Nous ajouterons les liens dès qu’ils seront affichés!

À REGARDER