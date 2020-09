Toutes les bandes-annonces dévoilées durant la diffusion Ubisoft Forward

Ubisoft présentait bien des nouveautés dans la diffusion Ubisoft Forward qui a eu lieu cet après-midi. Si vous avez manqué la présentation, nous avons réuni toutes les bandes-annonces au même endroit.

De belles surprises faisaient partie du Ubisoft Forward d'aujourd'hui. Notamment, un remake pour le jeu Prince of Persia: The Sands of Time, et un nouveau nom pour le jeu d'aventure développé par Ubisoft Québec, Gods & Monsters. Il se nommera dorénavant Immortals: Fenyx Rising.

Immortals Fenyx Rising

Sortie: 3 décembre 2020

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Sortie: 21 janvier 2021

Hyper Scape: Présentation du Turbo Mode

Rainbow Six World Cup

Sortie: Été 2021

Rainbow Six: Operation Shadow Legacy

Scott Pilgrim vs The World: The Game: Complete Edition

Sortie: Fin 2020

Watch Dogs: Legion

Riders Republic

Sortie: 25 février 2021