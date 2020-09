Microsoft signe un accord pour le rachat de ZeniMax, la compagnie mère de Bethesda, pour 7,5 milliards $ US

Microsoft a annoncé son rachat de ZeniMax Media, la compagnie mère de Bethesda, id Software et Arkane Studios, entre autres, pour 7,5 milliards $ US. Le chef de Microsoft Studios et de Xbox, Phil Spencer, a confirmé dans une publication officielle que les compagnies avaient signé un accord.

ZeniMax Media se joint donc à la famille grandissante de Microsoft, comme on a pu le lire dans la publication de Phil Spencer, tôt ce matin. «Aujourd’hui est un jour spécial, puisque nous souhaitons la bienvenue chez Xbox à quelques-uns des studios les plus accomplis de l’industrie du jeu vidéo.»

Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog ainsi que Roundhouse Studios feront donc désormais partie de la famille Microsoft. Ces studios nous ont notamment donné les franchises The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey, Quake, et plus encore.

Spencer ajoute que «l’une des choses les plus excitantes sera de voir le futur des jeux de Bethesda — certains déjà annoncés, d’autres non — sur les consoles Xbox et sur PC, incluant Starfield, le jeu spatial très anticipé développé par Bethesda.»

Les jeux de ZeniMax devraient donc rejoindre très bientôt la longue liste de jeux disponibles pour les détenteurs de la Xbox Game Pass pour consoles et PC.