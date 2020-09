Doom Eternal disponible sur la Xbox Game Pass dès la semaine prochaine

Il fallait s’y attendre avec le rachat de Bethesda par Microsoft, on verra de plus en plus de gros titres de l’éditeur sur la Xbox Game Pass!

En guise d’aperçu de ce qui nous attend pour les prochaines années, Doom Eternal débarquera, le 1er octobre prochain, sur le service de jeux sur demande pour console de Xbox.

Voilà une excellente nouvelle pour les abonnés de Microsoft qui étaient à la recherche d’un FPS aussi rapide que brutal.

La firme de Redmond a par ailleurs confirmé que Doom Eternal arrivera aussi sur la version PC de la Xbox Game Pass d’ici la fin de 2020.

Entre-temps, notons que deux autres nouveaux jeux seront disponibles, dès ce jeudi, sur la Game Pass de Microsoft, soit Night in the Woods (console et PC) et Warhammer: Vermintide 2 (console).

