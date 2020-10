PlayStation: le système de trophées fait peau neuve

Ce mercredi était décidément une journée occupée pour Sony. En plus de démonter entièrement une PS5 dans une vidéo de sept minutes, le fabricant japonais a annoncé d’importants changements à son système de trophées PlayStation.

Introduit à l’ère de la PS3, celui-ci se déclinait jusqu’à ce jour en 100 niveaux, les joueurs progressant à travers ces derniers en gagnant des trophées dans les jeux. Or, à partir d’un peu plus tard aujourd’hui, cette échelle passera de 100 à 999 niveaux, qui seront divisés en paliers bronze (1 à 299), argent (300 à 599), or (600 à 998) et platine (999).

Ce faisant, le niveau de chaque joueur sera ajusté automatiquement en fonction du nouveau système au cours des prochaines heures. Dans un billet de blogue sur le sujet, Sony donne en exemple qu’un usager ayant atteint le niveau de trophée 12 dans l’ancienne échelle aura désormais un niveau «légèrement supérieur à 200».

Par ailleurs, PlayStation souligne que les méthodes de calcul des niveaux de trophées ont également été «optimisées» afin de rendre le tout plus «gratifiant».

«Les joueurs traverseront plus rapidement les premiers niveaux, et le niveau de difficulté augmentera de façon plus homogène. Les trophées platine compteront davantage dans votre gain de niveaux, les rendant encore plus précieux», peut-on lire dans l’article.

Visuellement parlant, les quatre paliers de niveaux (bronze, argent, or et platine) seront représentés par de nouveaux emblèmes sur la PS5, qui se déclineront en trois versions différentes selon la progression dans chaque catégorie.

Finalement, Sony précise que tous les trophées acquis sur PS3 et PS4 seront automatiquement transférés sur PS5. Voilà qui est clair.

Rappelons que si vous êtes en Amérique du Nord, vous pourrez découvrir votre «nouveau» niveau en soirée ce mercredi. En Europe, ça ira à jeudi.

