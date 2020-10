Musique de jeux vidéo: quelle est la meilleure trame sonore de tous les temps?

On parle trop peu souvent de la musique des jeux vidéo. Les graphismes, l’histoire, les mécaniques et modes de jeu sont toujours à l’avant-plan, mais la trame sonore, elle? Pourtant, il s’agit de l’une des composantes essentielles à une œuvre pour qu’elle devienne inoubliable.

Super Mario Bros, Tetris, Final Fantasy; tant de franchises cultes dont la musique a marqué l’histoire des jeux vidéo. Toutefois, au-delà de ces gros canons, l’appréciation d’une bande sonore demeure souvent assez personnelle.

En ce sens, certaines mélodies nous touchent, nous secouent ou restent tout simplement plus longtemps dans nos oreilles que d’autres.

C’est pourquoi l’équipe de Pèse sur start a décidé de vous partager ses trames sonores vidéoludiques favorites (et souhaite aussi découvrir celles qui vous font vibrer)!

Les choix de Kazzie

Cuphead

À part recevoir un saut d'eau glaciale à la figure, je ne sais pas ce qui réveille plus que la musique d’un big band.

La trame sonore de Cuphead est particulièrement intéressante, car elle joue un rôle super important dans la représentation d'une ère précise. On reconnaît tout de suite les années 30 grâce à la musique jazz, big band et ragtime. En plus, les chansons ont été enregistrées par un orchestre live avec plein de musiciens à talent.

Je n’aime pas nécessairement passionnément le jazz et big band. Mais, dans le cas de Cuphead, ça accompagne parfaitement le style du jeu, en plus de contribuer à l'intensité du gameplay. Le jazz, c'est stressant. Comme Cuphead.

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Écoutez, mon choix ici est un peu étrange, car la trame sonore du jeu The Awesome Adventures of Captain Spirit, du studio Dontnod, comprend principalement... une chanson. Mais quelle chanson!

Death with Dignity de Sufjan Stevens vient ajouter une couche d'émotions à un jeu déjà très émotif. C'est doux, c'est triste et c'est touchant.

Cette chanson de Stevens joue également dans plusieurs autres œuvres, surtout quand celles-ci explorent le thème de la mort. On l'entend souvent. Et je ne me tanne pas.

Grand Theft Auto V

Les stations de radio des jeux Grand Theft Auto sont indéniablement légendaires, surtout dans GTA V. J'ai mes stations préférées, comme Radio Mirror Park et sa musique indie, Channel X qui joue du Black Flag et Blonded qui est animée par l'excellent Frank Ocean.

Mais, il n'y a pas que la radio. L'utilisation de certaines chansons à certains moments clés de l'histoire du jeu est vraiment brillante. Je pense surtout à la fin du jeu, quand la chanson The Setup de Favored Nations embarque. C'est un moment épique, et j'haïs le mot «épique».

La chanson Nine is God de la station Vinewood Boulevard, interprétée et écrite par le groupe Wavves spécialement pour GTA V est, à ce jour, l'une de mes chansons préférées de tous les temps. Pas juste musicalement, mais je crois qu'elle cache également des messages à propos de mystères et easter eggs du jeu. OK, quelqu'un, arrêtez-moi sinon j'écris une thèse complète.

Mention spéciale: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 a une très bonne trame sonore composée par Woody Jackson, ainsi que d'excellentes chansons composées par nul autre que Daniel Lanois. La version live de la chanson Unshaken (normalement chantée par D'Angelo) m'avait donné des frissons lors des Game Awards de 2018. Surtout car je me rappelais du moment exact où je l'avais entendue dans le jeu. C'est toute une prestation.

Sinon, le reste de la musique du jeu est parfaitement connecté au gameplay. Lanois et Jackson ont fait du sacré boulot.

Les choix de Christine

Minecraft

La musique douce de Minecraft est mon premier choix si j’ai besoin de mélodies sans distraction. Beaucoup de joueurs associent la musique du jeu d’exploration à la nostalgie, et avec raison: plusieurs jouent depuis son mode alpha, sorti en 2010. C’est d’ailleurs mon cas.

La musique, composée par C418, a donc été gravée dans la mémoire de beaucoup de générations de joueurs.

Il y a une sorte de tristesse et de douceur dans les créations de C418, qui amènent beaucoup de réconfort à ceux qui l’écoutent. Elle nous envoie dans un monde qui nous fait oublier notre quotidien pendant quelques heures.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Le jeu est non seulement captivant et on a de la difficulté à en décrocher, mais les chansons licenciées dans Metal Gear Solid V: The Phantom Pain sont aussi une source de pur bonheur.

N’essayez pas de le nier, la musique des années 80 est une source de plaisir pour l’esprit. Et de jouer les espions avec du A-Ha ou du Hall & Oates dans les oreilles, quoi demander de mieux!

Je ne suis peut-être pas originale avec mon amour des années 80, mais la musique de cette décennie a été une source de distraction pour beaucoup de personnes qui ont vécu de plein fouet les moments durs de ces années tourmentées.

Not Tonight

La bande sonore du petit jeu indépendant Not Tonight est vraiment sans grande prétention. Elle n’a qu’un but: vous faire danser. Des chansons qui pourraient parfaitement rouler dans les plus petites (ou les grosses) discothèques d’aujourd’hui se retrouvent dans Not Tonight.

C’est le genre de liste de chansons que vous mettez le matin pour commencer la journée ou en revenant de votre pause-dîner afin de vous redonner un petit coup d’énergie pour finir la journée. Si vous faites un long voyage en voiture, mettez cette bande sonore. Si vous faites une petite soirée jeu de table, mettez-la aussi. C’est vraiment un album passe-partout!

Les choix de Raphaël

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Contrairement à plusieurs comparses, je n’ai pas grandi avec des consoles Nintendo, et encore moins avec The Legend of Zelda. En fait, je dois dire, avec un peu de gêne, que le premier titre de la mythique franchise auquel j’ai joué est Breath of the Wild, quelque part en 2017. Cela dit, quelle entrée en matière!

À ce jour, le dernier Zelda est un de mes jeux favoris, mais s’il y a un élément de Breath of the Wild qui m’habite encore très souvent, c’est sa somptueuse trame sonore qui accompagne à merveille son univers et les différentes aventures qu’il renferme.

Comment rester de glace devant la pièce qui agrémente l’introduction du jeu? Et que seraient les batailles contre les gardiens sans leur thème aussi frénétique qu’angoissant? Vous essayerez de l’écouter tout en restant calme, je vous mets au défi.

Stardew Valley

J’ai encore de la difficulté aujourd’hui à réaliser que le magistral Stardew Valley est l’œuvre d’un seul homme. Eric «ConcernedApe» Barone a ainsi développé de A à Z la sympathique simulation fermière... et même composé tout la musique du jeu!

Oscillant entre les styles, les instruments et les humeurs, la trame sonore de Stardew Valley est tantôt entraînante, tantôt triste, mais toujours réconfortante. Et comme les quatre saisons sont au cœur des mécaniques du jeu, on a droit à un éventail de pièces appropriées à n’importe quel moment de l’année.

Sans blague, j’ai assurément écouté la musique originale de Stardew Valley encore plus souvent que j’ai dû y jouer. Ça vous donne une idée.

Undertale

Ici aussi, on a droit à un développeur qui a composé lui-même la musique de son jeu. S’inspirant des classiques rétro qui ont fait la gloire de la Super Nintendo et autres consoles de l’époque 16-bits, Toby Fox est parvenu à créer une œuvre musicale unique, qui stimule juste assez notre muscle nostalgique.

Si l’ensemble des pièces restent (très facilement) en tête, c’est possiblement les thèmes qui accompagnent les nombreux boss d’Undertale qui se veulent les plus incontournables.

Ajoutez à ça des morceaux magiques pour envelopper les moments clés de l’histoire et vous avez une trame sonore qui vous rappellera les moindres rebondissements de (l’excellente) histoire du jeu à chaque écoute.

