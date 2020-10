Voici à quoi ressemblent Tom Holland en Nathan Drake dans le film d'Uncharted

Tom Holland a partagé ce matin, sur son compte Instagram, un aperçu de son look et de celui de Nathan Drake sur le plateau de tournage d'Uncharted.

«It’s nice to meet you, I’m Nate. #uncharted», écrit-il dans la description de l’image.

Après sept réalisateurs, une multitude de retards et une dizaine d’années plus tard, le tournage du film recommençait en juillet et cette photo de Tom Holland pourrait nous confirmer qu’il va bon train.

Le long métrage inspiré d’Uncharted devrait paraître en salle l’été prochain, le 16 juillet 2021.

