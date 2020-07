Uncharted: les miracles existent vraiment parce que le tournage du film vient de commencer

Sept réalisateurs, d’innombrables délais et une dizaine d’années plus tard, le tournage du film inspiré d’Uncharted, l’une des (nombreuses) franchises à succès de Naughty Dog, vient enfin de commencer. Devant un tel miracle, on ne peut que remercier la vie.

C’est la vedette du long-métrage, Tom Holland, qui a partagé la nouvelle sur son compte Instagram ce mercredi.

On peut ainsi voir une photo du dossier d’une chaise avec la mention «Nate», soit le diminutif de Nathan Drake, le héros qu’interprétera Holland. Et si ce n’était pas déjà assez clair, l’acteur a ajouté en commentaire «Jour un #uncharted».

Bref, c’est parti pour de bon pour le tournage du projet, qui tente depuis 2009 de se mettre en chantier, jusqu’alors sans véritable succès.

En relève à six autres réalisateurs qui se sont désistés depuis le début de l’aventure, c’est finalement le cinéaste Ruben Fleischer, à qui l’on doit notamment Venom, qui sera derrière la caméra.

L’acteur Mark Wahlberg doit aussi participer au film, alors qu’il jouera, selon plusieurs sources, le rôle du mentor de Nathan Drake, Victor «Sully» Sullivan.

Aux dernières nouvelles –parce que là aussi, il y a eu bien des changements– le long-métrage inspiré d’Uncharted devrait paraître en salle le 16 juillet 2021, soit presque dans un an, jour pour jour.

Sans blague, on leur souhaite bonne chance pour la suite des choses.

