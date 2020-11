5 jeux pour s’évader de la réalité

Après une dure journée au travail, s’offrir une soirée pour déconnecter de la réalité est un geste essentiel pour sa propre santé mentale. Certains choisiront le divertissement télévisuel, d’autres se tourneront vers l’activité physique. Chez Pèse sur start, sans grande surprise, on préfère jeter notre dévolu sur des jeux vidéo qui nous permettent de s'évader un peu.

• À lire aussi: 12 jeux auxquels vous pouvez jouer avec votre gang à distance

En traversant nos vastes ludothèques, ça n’a évidemment pas été facile de sélectionner seulement cinq titres. Cela dit, on a volontairement décidé d'écarter certains de nos choix favoris, tels que Minecraft ou Stardew Valley, pour vous proposer un éventail un peu plus large.

Voici donc ce que nous vous proposons!

Sid Meier’s Civilization 6

2016, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, macOS, Linux, iOS, Android

Et si on pouvait changer l’histoire du monde, un tour à la fois? Ce jeu de stratégie politique vous engloutira dans son monde, au point où vous ne verrez pas les heures défiler... jusqu'à ce qu’il soit 1h du matin! Un tour de plus, ça ne peut pas faire de mal, n’est-ce pas?

Pokémon Sword et Shield

2019, Nintendo Switch

Non seulement la quête principale de Pokémon Sword et Shield est étoffée, mais si vous ajoutez l’expansion qui comprend deux DLC, Isle of Armor et Crown Tundra, on peut vous assurer que vous en aurez pour de très longues heures à jouer.

Un autre raison d'inclure le dernier Pokémon à cette liste se veut la présence dans celui-ci de Wild Zones. Ces vastes régions de «chasse» font en sorte qu’on peut s’y perdre pendant bien longtemps. Rappelez-vous, «attrapez-les tous» est le but premier de tout bon jeu de la franchise!

Animal Crossing: New Horizons

2020, Nintendo Switch

Ce jeu, qui est arrivé au meilleur moment de 2020, est sans aucun doute une source de bonheur et de pureté. Animal Crossing: New Horizons a un objectif simple et noble: bâtir la plus belle île au monde pour que les habitants y vivent heureux. Pas de politique, pas d’embrouilles, que du bonheur simple sur une île paradisiaque.

Marvel’s Spider-man

2018, PlayStation 4, PlayStation 5

Tout jeune qui a visionné le dessin animé ou lu les comics de Spider-Man a déjà rêvé de se promener de toit en toit en lançant ses toiles d’araignée. Faites donc plaisir à votre enfant intérieur en jouant à Marvel's Spider-Man et visitez l’iconique ville de New York sous un tout autre angle!

Cities: Skylines

2015, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, macOS, Linux

Dans ce jeu de simulation, c'est d’abord et avant tout la joie de construire qui est mise de l'avant. Bâtissez votre ville de rêve, contrôlez le transport en commun, les quartiers, la circulation, le tourisme et bien plus encore. Et, pour ajouter au plaisir, tout ça se trouve dans une enveloppe graphique agréable à l’œil. Vous ne verrez pas le temps passer en devenant le maire de votre propre ville!

À REGARDER