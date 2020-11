Décembre 2020: voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S

Fidèle à son habitude, Microsoft a révélé, ce mardi, les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement en décembre sur Xbox One et Xbox Series X/S.

Certes, la plupart des titres proposés ne sont peut-être pas de grands classiques, mais, qui sait, vous pourrez peut-être y faire de belles découvertes ou raviver quelques vieux souvenirs.

Voici les jeux que les abonnés Xbox Live Gold pourront télécharger gratuitement à partir du 1er décembre:

The Raven Remastered (Xbox One) – 1 er au 31 décembre

Bleed 2 (Xbox One) – 16 décembre au 15 janvier

Saints Row: Gat out of Hell (Xbox 360) – 1 er au 15 décembre

Stacking (Xbox 360) – 16 au 31 décembre

