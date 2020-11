Décembre 2020: voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5

Encore une fois ce mois-ci, Sony offrira gratuitement trois jeux aux membres PlayStation Plus en décembre, dont un tout nouveau titre qui aura sa propre version PS5.

• À lire aussi: Décembre 2020: voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S

• À lire aussi: Black Friday PlayStation: économisez gros sur les jeux incontournables de la PS4

De ce fait, les abonnés du service en ligne de Sony pourront profiter d'un jeu d'action au monde ouvert et d'un shooter en ligne récent, tous deux parus sur la PS4, mais aussi du plus récent Worms, intitulé Rumble, qui sera offert par le biais de PS Plus dès la journée-même de sa sortie, le 1er décembre.

Voici donc les jeux que les abonnés PS Plus pourront télécharger gratuitement du 1er décembre au 4 janvier:

Worms Rumble (PS4 et PS5)

Just Cause 4 (PS4 et PS5)

Rocket Arena (PS4 et PS5)

D'ici là, il est toujours possible de se procurer les jeux gratuits de novembre.

À REGARDER