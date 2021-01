Twitch: TheGrefg vient d'établir un nouveau record sur la plateforme

Si Twitch a vu sa fréquentation considérablement augmenter ces 12 derniers mois, la tendance semble se consolider en 2021. David «TheGrefg» Martínez vient d'établir un nouveau record pour la plateforme de diffusion en attirant plus de 2,4 millions de spectateurs simultanés lors d'une récente diffusion en direct.

Le streameur espagnol aux 6,3 millions d'abonnés sur Twitch a capté l'attention d'un nombre inédit de spectateurs en présentant son propre skin pour Fortnite. Un personnage aux cheveux rouges, disponible dès le 16 janvier sur la boutique du jeu phare d'Epic Games. Cette annonce a été suivie en direct par plus de 2,47 millions de personnes sur la plateforme de diffusion, selon les données du site TwitchTracker. Un pic d'audience qui permet à David Martínez de battre le record établi par Tyler «Ninja» Blevins en mars 2018. À l'époque, plus de 616 000 curieux s'étaient connectés pour assister à une partie de Fortnite entre le streameur américain, ainsi que Drake et Travis Scott.

¡Vamos!@TheGrefg now holds the record for most concurrent viewers ever on Twitch. pic.twitter.com/26VceVSJyS — Twitch (@Twitch) January 11, 2021

Il faut dire que le jeu vidéo à succès d'Epic Games est l'un des sujets les plus porteurs sur Twitch. Selon un récent rapport de StreamElements et Arsenal.gg, Fortnite est la troisième catégorie la plus populaire sur la plateforme de streaming, et a cumulé 904 millions d'heures de visionnage en 2020. Seuls la rubrique « Just Chatting » et le jeu vidéo League of Legends arrivent à dépasser ce score, en comptabilisant respectivement 1,9 milliard et 1,4 milliard d'heures visionnées au cours des douze derniers mois.

Une plateforme qui ne cesse de séduire

Quand Amazon a racheté Twitch pour 970 millions de dollars en 2014, elle était essentiellement perçue comme le « YouTube des jeux vidéo ». La plateforme s'est depuis imposée comme un lieu incontournable où les streameurs, les artistes, mais aussi les personnalités politiques diffusent du contenu en direct pendant parfois plusieurs heures, tout en échangeant avec des milliers de spectateurs. La députée américaine, Alexandria Ocasio-Cortez, s'est prêtée au jeu en octobre dernier lorsqu'elle a enchaîné les parties de Among Us face à l'élue démocrate Ilhan Omar et de grands noms de la culture gaming tels que Pokimane et Jacksepticeye. Un succès pour celle que l'on surnomme AOC, qui avait rassemblé jusqu'à 435 000 spectateurs simultanés sur Twitch.