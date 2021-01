Call of Duty: Black Ops Cold War va ramener une (autre) carte iconique de Black Ops 2

Après Raid et Nuketown, Call of Duty: Black Ops Cold War offrira bientôt une autre carte qui a fait sa renommée dans un titre précédant de la série Black Ops: la toujours explosive Express.

Si la mémoire vous fait défaut, Express est située dans une station de train futuriste, qui met de l’avant un grand espace ouvert au centre de la carte, bondé de wagons, mais aussi différents recoins et escaliers pour celles et ceux qui préfèrent le combat rapproché.

La map classique de Black Ops 2 arrivera dans Black Ops Cold War le 4 février prochain, en même temps qu’une nouvelle carte pour le mode Zombies, Firebase Z.

D’ici là, Treyarch propose dès maintenant d’autres nouveautés pour son plus récent titre, comme une carte à grand déploiement, Sanatorium, qui opposera dix équipes de quatre joueurs, un nouveau mode multijoueur 6 contre 6, Dropkick, et une arme de mêlée supplémentaire, le sabre japonais Wakizashi.

Image courtoisie Activision Le sabre japonais Wakizashi

Le mode Zombies obtient aussi, par le fait même, un mode de jeu additionnel, Cranked, et une autre carte pour Onslaught, Raid, déjà présente dans le mode multijoueur classique.

Notons que la mise à jour pour la première cargaison de nouveaux contenus est disponible depuis jeudi.

Call of Duty: Black Ops Cold War est offert sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC depuis novembre dernier.