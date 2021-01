Call of Duty: Black Ops Cold War plante sur votre PS5 à répétition? Essayez ce truc!

J’ai succombé à l’un de mes petits plaisirs coupables pendant le temps des Fêtes: je me suis procuré Call of Duty: Black Ops Cold War pour la PS5. Ça n’a toutefois pas été aussi simple que ça.

Le problème? Après un téléchargement qui m’a semblé interminable, je lance le titre... et je suis incapable de disputer plus d’une partie en ligne consécutive sans que le jeu ne plante et ne se ferme automatiquement.

Pire encore, chaque fois que je tente d’accéder au menu de la campagne solo, un message d’erreur (le fameux code CE-108255-1) apparaît irrémédiablement et me renvoie à l’écran d’accueil de la console.

Bref, pour un jeu que je venais de payer 70$ (il était en rabais, au moins), ça regardait bien mal.

Toutefois, avant de jeter l’éponge pour de bon, j’ai parcouru le web à la recherche de réponses et je suis tombé sur la vidéo d’un dénommé «buzz man» qui, croyez-le ou non, a réussi à «réparer» ma copie de Black Ops Cold War en quelques secondes.

Au retour des Fêtes, je me suis donc promis de remercier publiquement ce fameux «buzz man» et de partager la bonne nouvelle avec les lecteurs de Pèse sur start ... au cas où quelqu’un d’autre ait besoin d’un petit coup de main avant de jeter son édition du plus récent Call of Duty par la fenêtre.

La marche à suivre

Avant de commencer, notons que cette technique semble fonctionner spécifiquement pour celles et ceux dont la PS5 est en français, ou en n’importe quelle autre langue que l’anglais.

En ce sens, Call of Duty: Black Ops Cold War ne semble installer par défaut sur la PS5 que les voix et effets sonores en anglais. Si votre console est en français, le jeu tentera donc lui aussi de fonctionner en français... mais plantera à répétition tant que vous n’installerez pas vous-même les «données linguistiques» francophones.

Pour ce faire:

1. Une fois que Call of Duty: Black Ops Cold War est installé sur votre console, sélectionnez l’icône du jeu dans le menu de la PS5, appuyez sur le bouton options de votre manette et sélectionnez «Gérer le contenu de jeu».

Capture d'écran PS5 / Raphaël Lavoie

2. Tout en bas de la page, vous trouverez un sous-menu intitulé «Données linguistiques». Sélectionnez «Français (France)» pour lancer le téléchargement et l’installation des voix et effets sonores en français.

Capture d'écran PS5 / Raphaël Lavoie

3. Lorsque l’installation est complétée, démarrez Call of Duty: Black Ops Cold War. Si tel était votre problème, vous devriez maintenant pouvoir profiter du mode multijoueur sans (trop) de bogues et lancer la campagne solo sans que le jeu ne plante automatiquement.

Capture d'écran PS5 / Raphaël Lavoie

Cependant, depuis sa sortie, Call of Duty: Black Ops Cold War est malheureusement reconnu sur le web comme étant un titre doté de différents problèmes, qui varient d’une plateforme à l’autre.

Si la technique ci-dessus n’améliore pas les choses sur votre PS5, il se peut alors bien qu’il s’agisse d’un autre souci dont seuls Activision ou Sony ont la réponse pour le moment. Cela dit, les mises à jour pour le populaire FPS sont assez fréquentes, il ne faut donc pas complètement perdre espoir de ce côté.

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC depuis le 13 novembre dernier.

