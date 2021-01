Des accessoires qui rendront 2021 un peu moins plate

2020 n’a pas été une année facile et 2021 risque d’y ressembler. Alors pour ne pas se faire surprendre, voici des accessoires qui rendront le quotidien plus facile.

Tout comme la majorité des travailleurs de bureau, l’équipe de Pèse sur Start a dû adapter son quotidien aux réalités du télétravail. Cette nouvelle vie casanière a toutefois été facilitée avec quelques changements effectués à notre environnement, grâce à ces accessoires qu’on suggère d’adopter.

Une chaise de bureau ergonomique

Pour choisir une nouvelle chaise de bureau, voici ce qu'il faut savoir: une bonne chaise de bureau doit aider à maintenir une posture adéquate en soutenant le dos. Elle doit permettre les pieds à plat sur le plancher et les genoux légèrement surélevés par rapport aux hanches. Les hanches, les épaules et les oreilles doivent être alignées le plus possible ensemble. Puisque chaque corps est unique, choisir une chaise avec plusieurs ajustements permettra à celle-ci de s’adapter aux besoins de chacun. Pour les personnes plus petites, pensez à ajouter un repose-pied pour éviter les maux de dos et de jambes.

Chaise Markus de IKEA - 169$

Chaise ErgoChair 2 d’Autonomous - 519$ 449$

Un bureau debout pour bouger un peu plus

En restant à la maison, on peut facilement manquer d’exercice. Une solution simple pour se redonner l'envie de bouger: changer son bureau de travail pour un bureau debout. Les bureaux surélevés auraient en effet fait leurs preuves, comme le rapporte le Harvard Health Blog du Harvard Medical School. Selon l'article, travailler debout pendant 3 heures peut faire brûler 24 calories de plus qu’en restant assis.

Bien que l’idée soit intéressante, il faudra instaurer en douceur cette nouvelle habitude pour éviter des blessures et des maux physiques. On recommande une période d'adaptation en commençant par 30 à 60 minutes par jour, en augmentant progressivement.

Convertisseur de bureau ajustable - 179,99$

Bureau ajustable électrique - 354,87$

Des écouteurs sans fil

Bien que beaucoup d’audiophiles ne jurent que par des écouteurs filaires, on doit se rendre quand même à l'évidence qu'un casque sans fil élimine beaucoup de frustration des fils emmêlés et amène une liberté en quelque sorte. Il faut juste penser à mettre le casque sur la charge après une journée de travail.

Écouteurs boutons sans fil Mpow M30 - 59,99$

Écouteurs sans fil Momentum 3 de Senheiser - 529,95$ 469,95$

Un bon cellulaire 5G

Plusieurs compagnies de télécommunication implantent tranquillement le réseau mobile 5G, alors pourquoi ne pas profiter en profiter avec un téléphone compatible!

Google Pixel 5 - 0$ avec entente de 24 mois

iPhone 12 - 110$ avec entente de 24 mois

Des lumières RGB partout

Ce n'est peut-être pas un accessoire nécessaire, mais qu’est-ce qui nous empêche de mettre un peu de couleur dans notre décor le soir venu?

Des bandes RGB de Govee - 47,99$

Kit de démarrage Philips Hue - 239,99$

Des meilleurs accessoires gaming

Après une longue journée de télétravail, s'évader dans une séance de jeu vidéo en solo ou en ligne n’est plus une chose rare. Ça serait dommage que des accessoires désuets viennent gâcher ces moments de détente.

Pour joueurs sur console: Écouteurs Arctic 3 de SteelSeries - 88,30$

Pour joueurs PC: Clavier mécanique BlackWidow Elite de Razer - 229,99$ 159,57$

Une meilleure télévision dans vos séances de divertissement télé

Êtes-vous de ceux qui choisiront de finir la journée devant un bon film, une série télé ou une avalanche de vidéos Youtube? Une bonne télévision permettra une meilleure immersion dans ce que vous visionnerez.

Télévision NanoCell de LG - à partir de 1095$

Télévision Samsung Q70T - à partir de 1199$

Télévision Sony X900H - à partir de 1379$

Une bonne machine à café

Les matins peuvent être un peu plus difficiles à démarrer maintenant que beaucoup d’entre nous travaillent de de la maison. Un bon déjeuner et un kick de caféine aidera à bien entamer la journée.

Machine à café EC322 de Krups - 135$

Machine à espresso Barista Express de Breville - 799,99$ 699,99$

Ne pas oublier de rester bien hydraté!

Pourquoi ne pas utiliser la technologie pour se rappeler de cette tâche simple qu'on oublie trop souvent?

Bouteille intelligente HidrateSpark Steel - à partir de 79,95$

Bouteille intelligente HidrateSpark 3 - 79,95$

