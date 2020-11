Comment choisir un téléviseur pour votre nouvelle console PS5 ou Xbox Series X/S

Si vous venez d'acheter une PS5 ou une Xbox Series X/S et que vous avez encore votre vieille télé LCD qui date de l'époque de votre PS3 ou Xbox 360, il est peut-être venu le temps de la changer! Nous avons bâti un petit guide pour vous aider à mieux choisir votre prochain téléviseur et ainsi profiter au maximum de votre nouvelle console.

• À lire aussi: PS5 contre Xbox Series X: que la meilleure gagne!

• À lire aussi: Voici où acheter une PS5 en ligne

• À lire aussi: Voici où acheter une Xbox Series X/S en ligne

En ce sens, quand vient le temps de magasiner une télé, on peut facilement se perdre à travers tous les termes et les options offertes par chaque fabricant. Voici donc quelques trucs à regarder avant d’acheter.

Images par seconde et taux de rafraîchissement

La PS5 et les Xbox Series X et S ont été développées pour livrer une expérience de jeu hors du commun en 4K. La plupart des téléviseurs vendus aujourd’hui ont la capacité de pousser une résolution en 4K à 60 images par seconde (fps).

Toutefois, les nouvelles consoles (sauf la Xbox Series S) ont fait la promesse d’être capable d’offrir du 4K à 120Hz. Pour atteindre la pleine performance de votre nouvelle console, il faudra donc s’assurer que votre nouvelle télévision aura un taux de rafraîchissement natif de 120Hz. Attention! Il ne faut pas faire l’erreur de choisir une télévision qui simule le 120Hz.

On vous parle d’images par seconde et ensuite de taux de rafraîchissement en hertz. Est-ce que c’est la même chose? Dans un sens, oui.

Les images par seconde, ou «fps», se traduisent par le nombre d’images que la console est capable de pousser. Le taux de rafraîchissement, quant à lui, se traduit à combien de fois la télé rafraîchit l’image sur son écran. Le nombre en Hz de l’écran n'affecte pas le nombre de «fps» poussé par la console.

Toutefois, si le nombre de «fps» est plus élevé que votre taux de rafraîchissement, l’écran ne sera pas capable de montrer toutes les images produites par la console. Donc, si vous avez un taux de rafraîchissement plus élevé sur votre télévision, votre session de jeu sera plus fluide à l’œil.

Donc, lorsque vous magasinez une nouvelle télé, ayez en tête de chercher une télévision capable d’un taux de rafraîchissement de 120Hz natif, et non simulé.

Résolution et Connectivité HDMI 2.1

Bien que les limites du nombre de «fps» ont été doublées sur les nouvelles consoles, la résolution des images a aussi été affectée de façon exponentielle.

La PS5 et la Xbox Series X seront capables de pousser des images à des résolutions 4K et même 8K. Ces résolutions vous feront profiter d’une plus belle expérience visuelle lors de vos sessions de jeux.

Pour profiter au maximum de ces nouvelles capacités graphiques, c’est là que la connectivité HDMI 2.1 entre en jeu. Bien qu’elle n’est pas absolument nécessaire, cette technologie permettra une meilleure longévité de votre achat. Faire le choix du HDMI 2.1 est principalement pour profiter des avantages, comme le taux de rafraîchissement variable, une transmission de données plus rapide grâce à sa faible latence, et le 120Hz.

Prenez bien note! Si tous vos appareils sont connectés à travers un système de cinéma maison, il devra aussi supporter le HDMI 2.1. Sinon, vous ne pourrez pas profiter au maximum de cette technologie.

Et les téléviseurs 8K?

Bien que nous ne verrons probablement pas tout de suite de jeux qui supportent une résolution en 8K, vous pourrez toujours vous préparer pour un éventuel déploiement de la sorte. Toutefois, pour aujourd’hui, nous vous conseillons fortement d'utiliser vos économies pour vous offrir le meilleur téléviseur qui répondra à vos besoins actuels et de plutôt considérer un nouvel achat dans un futur lointain, lorsque la technologie 8K sera supportée à 100% par les développeurs et les consoles.

Pour faciliter votre magasinage, nous avons sélectionnés quelques modèles sur le marché en mesure de livrer tout ce dont les nouvelles consoles requièrent, afin de maximiser votre expérience et votre investissement.

LG NanoCell - NANO85

Courtoisie LG

4K Ultra HD; 120Hz sur les ports HDMI 3 et 4; HDMI 2.1

Amazon - 49”, 55”, 65” | Best Buy - 55”, 65”

LG OLED CX

Courtoisie LG

Samsung QLED 4K Q70T

Courtoisie Samsung

Samsung QLED 4K Q90T

Courtoisie Samsung

Sony X900H

Courtoisie Sony

TCL 6-Series

4K Ultra HD; 4K60 et 1440p120; HDMI 2.1.

Un choix idéal pour la Xbox Series S, qui plafonne à 1440p.

Amazon - 55’’, 65’’, 75’’ | Best Buy - 55’’, 65’’, 75’’

À REGARDER