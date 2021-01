Dumbo, Peter Pan et d’autres films ne sont plus accessibles aux enfants sur Disney+ en raison de passages racistes

Ne cherchez pas Peter Pan, Les Aristochats, Dumbo, La belle et le clochard ou Le livre de la jungle sur le profil Disney+ de votre enfant: ils n’y sont plus depuis cette semaine.

Si vous utilisez un compte «adulte», vous pourrez encore les visionner sans problème, mais ce n’est plus le cas pour les profils configurés pour les plus jeunes. Comme vous pourrez le constater ci-dessous, Pèse sur start a pu voir que le changement avait bel et bien eu lieu au Canada également.

Pourquoi donc Disney a-t-elle pris cette décision? Comme le souligne Polygon, cela découlerait des plus récents efforts de l’entreprise pour tenter de faire échec au racisme et, par le fait même, reconnaître et mettre en garde contre certains stéréotypes et représentations négatives que l’on peut retrouver dans ses plus vieilles productions.

Ce faisant, lorsqu’on visionne l’un de ces films sur Disney+, on retrouve un avertissement avant le début de la diffusion, soulignant que «ce programme comprend des représentations négatives et/ou de mauvais traitements à l’endroit de personnes ou de cultures».

«Ces stéréotypes étaient incorrects à l’époque et le sont encore maintenant», poursuit l’avertissement.

En ce sens, Disney a donc poussé encore plus loin son engagement à combattre les représentations et stéréotypes racistes en retirant les productions visées du catalogue offert aux enfants. Reste maintenant à voir si d’autres films subiront le même sort au cours des prochaines semaines.

Notons que les suites de Peter Pan, La belle et le clochard et Le livre de la jungle, notamment, sont quant à elles toujours accessibles sur les profils pour enfants.

