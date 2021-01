Star Wars: Disney ne voulait pas de romance entre Rey et Finn

Alan Dean Foster, un scénariste qui a travaillé sur plusieurs Star Wars, a révélé qu'il avait été chargé de supprimer une histoire d'amour potentielle entre Finn, joué par John Boyega, et Rey, incarnée par Daisy Ridley, dans Star Wars: The Force Awakens.

Dans une entrevue pour la chaîne YouTube Midnight's Edge, l'auteur a expliqué avoir proposé une intrigue romantique entre les deux personnages, mais Disney n'était pas enthousiaste à l'idée.

«Il y avait deux ou trois choses là-dedans, et deux ou trois choses qui se sont produites par la suite qui m'ont dérangé, a-t-il déclaré. Je vais vous dire une chose qu'ils m'ont fait retirer parce que suffisamment de temps s'est écoulé, je ne pense pas que cela compte, a-t-il poursuivi. Il y avait évidemment le début d'une relation entre le personnage de John Boyega et le personnage de Daisy Ridley. Je m'attendais à voir cela se développer davantage dans l'épisode VIII (The Last Jedi), et rien ne s'est produit. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails, mais c’est comme ça, malheureusement.»

Comme les fans le savent, les scénaristes du Star Wars suivant ont finalement tenté de lancer une histoire d'amour entre Finn et Rose Tico, jouée par Kelly Marie Tran, mais l'intrigue a été abandonnée dans la chapitre suivant, The Rise of Skywalker, sorti en 2019. LucasFilm n'a pas commenté les remarques d'Alan Dean Foster.

