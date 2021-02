Justice League: le Joker de la «Snyder Cut» dévoilé entièrement [NOUVELLES PHOTOS]

On savait déjà que le Joker de la «Snyder Cut» de Justice League, interprété encore une fois par Jared Leto, serait différent de celui qu'on a pu voir dans Suicide Squad, mais de nouveaux clichés nous permettent aujourd'hui d'apprécier l’ampleur de la transformation du vilain.

Dévoilées par Vanity Fair, les images inédites nous montrent l'ennemi juré de Batman sous un tout autre jour. Envolés, les tatouages sur le visage du Joker de Leto, qui porte désormais un maquillage plus sombre et grossier.

Photo courtoisie Vanity Fair / Zack Snyder

Les cheveux du personnage sont aussi, maintenant, beaucoup plus longs. On ne peut toutefois juger de leur couleur exacte, puisque les images sont en noir et blanc, comme la majeure partie du matériel promotionnel de la version revue de Justice League.

Photo courtoisie Vanity Fair / Zack Snyder

L’entrevue que Zack Snyder a accordée à Vanity Fair nous renseigne par ailleurs sur la façon dont le Joker sera intégré à la relecture du long-métrage de 2017.

ATTENTION: DES SPOILERS POUR LA «SNYDER CUT» DE JUSTICE LEAGUE SUIVENT CI-DESSOUS

On verra donc le vilain dans une toute nouvelle séquence, qui se déroule sur une Terre décimée après l'invasion de Darkseid. Bruce Wayne aura cette vision cauchemardesque, qui lui apprend ce qui doit arriver s’il ne parvient pas à arrêter l’attaque de Darkseid.

«Ce qui est cool, à propos de la scène, c’est que le Joker parle directement, à Batman, de Batman. C’est le Joker qui analyse Batman, qui il est et ce qu’il est. C’est, je crois, la chose que les fans méritaient, de la part du DC Universe», a souligné Snyder.

Ce dernier a également fait valoir que, jusqu'ici, le Batman de Ben Affleck et le Joker de Jared Leto n’avaient encore jamais croisé le fer.

«Cela ne me semblait pas très cool, qu’on aille jusqu’au bout de cette incarnation de Batman et du Joker sans qu’on puisse les voir ensemble», a-t-il indiqué.

Rappelons que Snyder avait partagé la semaine dernière de premiers aperçus des nouvelles apparitions d’Affleck et Leto dans sa mouture revue de Justice League.

Celle-ci, d’une durée d’environ quatre heures, sera offerte sur HBO Max dès le 18 mars prochain.

