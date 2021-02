PS5: déjà des problèmes de «drift» avec la DualSense?

Avec le succès rencontré par la Switch depuis son lancement il y a presque quatre ans, on comprend les compétiteurs de Nintendo de vouloir imiter la marque japonaise.

Toutefois, s’il y a quelque chose que les autres fabricants devraient éviter de reprendre, c’est bien le phénomène du «Joy-Con drift», dont souffrent certains contrôleurs de la Switch. Et pourtant, quelques propriétaires de la PS5 se plaignent déjà sur les réseaux sociaux de problèmes de «drift» avec la manette DualSense.

En bon français, le terme «drift» est utilisé lorsque les sticks analogiques envoient de faux signaux et font, par exemple, bouger le personnage ou la caméra sans que l’on touche au contrôleur.

Image courtoisie Sony La DualSense

Comme l’a remarqué Kotaku, les exemples seraient relativement nombreux sur le Web. Un individu a noté sur Reddit que sa DualSense avait commencé à être fautive une dizaine de jours après l’achat de sa PS5, sans qu’il soit possible de corriger le problème en réinitialisant la manette.

Un autre joueur a partagé une vidéo prise dans Destiny 2 et où l’on voit clairement la caméra faire un tour complet sans que l’on touche aux sticks analogiques du contrôleur. Un phénomène similaire se produit également chez un autre internaute, cette fois-ci dans Immortals Fenyx Rising.

Si jamais c’est également votre cas, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. D’une part, la manette est couverte par la garantie de la PS5. Cependant, toujours d’après Kotaku, le service à la clientèle de Sony serait débordé depuis la sortie de la plus récente PlayStation et les retours pourraient être un peu plus complexes que prévu.

Une chose est certaine, c’est que le problème commence à faire jaser au-delà des réseaux sociaux. Selon Eurogamer, une firme d’avocats américaine –la même qui est impliquée dans l’affaire des Joy-Con défectueux– a même dit regarder la possibilité d’intenter un recours collectif contre Sony.

Du côté de Pèse sur start, les deux propriétaires de PlayStation 5 de l’équipe n’ont toujours pas eu de problème avec la DualSense, près de trois mois après avoir reçu la console.

S’agit-il de chance ou est-ce parce que le défaut ne toucherait qu’une petite partie des manettes produites? Ce sera un dossier à suivre au cours des prochains mois, lorsque le commun des mortels réussira (enfin) à mettre la main sur une PS5.

