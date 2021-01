PS5 et Xbox Series X: les stocks pourraient être limités jusqu’à la mi-2021, selon AMD

Vous avez de la difficulté (comme un peu tout le monde) à vous procurer une PS5 ou une Xbox Series X? Mauvaise nouvelle: la pénurie de stocks qui affecte les nouvelles consoles de Sony et Microsoft pourrait se poursuivre jusqu’à la mi-2021, estime AMD.

Le fabricant californien, qui fournit des pièces essentielles aux processeurs de la PS5 et de la Xbox Series X/S, a fait savoir, lors d’une téléconférence avec ses investisseurs, que sa production continuerait à être restreinte pour les six premiers mois de 2021, avant de revenir un peu plus à la normale dans la deuxième moitié de l’année.

«Nous constatons une certaine tension au cours du premier semestre, mais il y aura une capacité supplémentaire [de production] au second semestre», a mentionné mardi la PDG d’AMD, Lisa Su, tel que rapporté par VGC.

Ce faisant, il est donc à prévoir que les PlayStation 5 et Xbox Series X/S seront encore difficiles à trouver au cours des prochains mois. Dans le cas des nouvelles Xbox, Microsoft avait justement prévenu, mardi, que l’approvisionnement des deux consoles continuerait à être limité jusqu’à la fin du mois de mars, au minimum.

Du côté de Sony, l’état des stocks n’est fort probablement pas plus rose, alors que les nouvelles cargaisons de consoles semblent arriver au compte-gouttes chez les détaillants et que celles-ci se vendent en quelques minutes seulement.

De toute évidence, il faudra donc s'armer de patience dans les mois à venir et user de stratégie pour mettre la main sur une console de nouvelle génération.

