The Mandalorian: Gina Carano virée de la série Disney+ en raison de ses propos sur les médias sociaux

Gina Carano, qui incarne le rôle de Cara Dune dans la série The Mandalorian sur Disney+, a été virée par Lucasfilm après avoir partagé des propos controversés sur le web.

Cela fait plusieurs semaines que Gina Carano sème la controverse sur les médias sociaux en raison de ses commentaires sur le port du masque et les élections américaines, elle qui partage en plus des propos jugés transphobes. La pression pour son renvoi a toutefois monté d'un cran mardi soir, alors que l'actrice et ancienne athlète MMA publiait sur le web des publications jugées «odieuses» et «inacceptables» par Lucasfilm.

Selon Variety, Carano a partagé plusieurs stories sur Instagram, dont une qui comparait le climat politique actuel au traitement des juifs dans l'Allemagne nazie. Voici le contenu de la story, toujours selon Variety:

«Les juifs ont été battus dans les rues, non pas par des soldats nazis, mais par leurs voisins... même par des enfants», a partagé Carano. «Parce que l'histoire est éditée, la plupart des gens d'aujourd'hui ne se rendent pas compte que pour arriver au point où les soldats nazis pouvaient facilement rassembler des milliers de juifs, le gouvernement a d'abord fait en sorte que leurs propres voisins les détestent simplement parce qu'ils sont juifs. En quoi est-ce différent de mépriser quelqu'un pour ses opinions politiques?» Il s'agissait d'un partage d'une publication déjà existante.

Les stories de Carano, partagées mardi soir, ont été supprimées mercredi. La même journée, Lucasfilm annonçait que l'actrice ne ferait plus partie des projets de la compagnie.

«Gina Carano n'est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n'est pas prévu qu'elle le soit à l'avenir», a déclaré un porte-parole de Lucasfilm dans un communiqué partagé par Variety et Hollywood Reporter. «Ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur culture et religion sont odieuses et inacceptables».

L'agence UTA a également abandonné Carano en tant que cliente.