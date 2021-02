Diablo 2: 12 choses qu’on aimerait voir dans un futur remaster [CHRONIQUE]

La Blizzcon 2021 débute ce vendredi, et, chaque année, les fans de Blizzard s'interrogent sur les potentielles annonces qui seront faites lors de l’événement. Pour ma part, je rêve que l’on dévoile, cette année, un Diablo 2 remastérisé au goût du jour.

J’ai donc fait une petite liste de souhaits que j’aimerais voir exaucés dans un possible remaster du célèbre jeu.

Le retour des parties à huit joueurs

Diablo 2 est l’un des meilleurs jeux à jouer dans un LAN party. Une fois la pandémie derrière nous, ne serait-il pas extraordinaire de pouvoir se rassembler avec sept autres amis pour jouer à ce jeu?

Le retour des arbres de spécialisation

Capture d’écran Diablo 2/Blizzard L’arbre de compétences d’une druide

Le système d’arbres de compétences a influencé beaucoup de jeux, dont World of Warcraft, notamment. Ce système permettait aux joueurs de personnaliser leurs personnages et les récompensait d’avoir investi des points dans certaines compétences en débloquant des capacités plus puissantes.

L’intégration des «Rifts» et «Greater Rifts»

Les puristes me lanceront peut-être des tomates parce que je souhaite l’intégration d’une option de jeu de Diablo 3 dans Diablo 2, mais l’ajout des «Rifts» et «Greater Rifts» ne serait pas une mauvaise chose. Ces défis ont su allonger la durée de vie de Diablo 3 et ce serait amusant de pouvoir faire la même chose avec Diablo 2.

Des meilleurs graphismes sans toucher au squelette du jeu

Capture d’écran Diablo 2/Blizzard

Même si on demande beaucoup de modifications esthétiques, ce que je désire vraiment, c’est de ne surtout pas modifier la structure de Diablo 2. Il ne faut pas perdre l’essence du jeu. Je ne pourrai jamais le répéter assez: outre ses graphismes «ancestraux», l’esprit de Diablo 2 et sa jouabilité approchent de la perfection.

Lancement Jour 1 avec l’expansion Lord of Destruction

SVP, ne soyez pas de vieux «gratte-sous», Blizzard.

Utiliser les infrastructures existantes de Battle.Net pour le multijoueur, ce qui élimine les chances de tomber sur des hackers

Blizzard a beaucoup appris sur le multijoueur. Les progrès technologiques ont fait du jeu en ligne une expérience agréable et le fait de jouer avec ses amis, ou même des inconnus, en toute sécurité, est maintenant plutôt simple. L’infrastructure est déjà là, aussi bien s’en servir!

Refaire les cinématiques épiques de l’époque

Bien qu’à l’époque, les cinématiques de Diablo 2 étaient des plus impressionnantes, en les revoyant aujourd’hui, on peut constater qu’elles ont bien mal vieilli. On a vu ce que Blizzard était capable de produire en regardant la cinématique de Diablo 4. Appliquons donc cette même formule!

Pourquoi pas une nouvelle classe?

Capture d’écran Diablo 2/Blizzard Toutes les classes, comprenant les classes de l’expansion «Lord of Destruction»

Les puristes me lanceront encore une fois des tomates, mais je ne dirais pas non à une nouvelle classe. La sélection de Diablo 2, plus celle de l’expansion, a su plaire à une vaste majorité des joueurs. Pour me donner quelques idées, je suis allée piger un peu dans l’histoire de Donjons et Dragons.

Clerc: une sorte de prêtre qui serait peut-être un peu semblable au nécromancien, mais qui utiliserait les forces divines

une sorte de prêtre qui serait peut-être un peu semblable au nécromancien, mais qui utiliserait les forces divines Paladin sombre: il utiliserait des pouvoirs liés à la magie noire

il utiliserait des pouvoirs liés à la magie noire Barde: il invoquerait la magie de la musique et du chant.

il invoquerait la magie de la musique et du chant. Artificier: une sorte d’ingénieur magique

Surtout, SURTOUT, ne pas toucher à l’histoire originale

Je ne peux que me répéter: l’histoire de Diablo 2 est parfaite.

Un plus gros inventaire et plus d’onglets d’inventaires partagés

Ce n’est pas pour rien qu’il y avait des centaines de mods et de trucs sur le Web pour grossir son inventaire et son inventaire partagé (stash). C’était beaucoup trop petit! Je ne suis pas la seule à le demander.

Ramassage de l’or automatique

Ce sont de petites améliorations du genre qui peuvent rendre un jeu, qui est déjà très bon, dix fois meilleur.

Pouvoir tuer le Cow King sans conséquence

Pourquoi ça ne peut arriver qu’une fois? C’est bien une des choses qu’on veut faire et refaire: pouvoir retourner dans le monde des vaches pour entendre les «moo moo moo» partout.

Nous verrons, ce soir, si mes rêves se réaliseront. Si ce n’est pas le cas, je fais la promesse que cette liste sera publiée avant chaque Blizzcon, jusqu’à ce qu’un remaster de Diablo 2 devienne réalité.

