Call of Duty: voici toutes les nouveautés de la saison 2 de Black Ops Cold War et Warzone

Après une première saison qui a notamment marqué le retour de cartes iconiques de la franchise, Call of Duty: Black Ops Cold War s’offrira le 25 février un prochain chapitre riche en nouveautés.

• À lire aussi: Call of Duty: les maps de Black Ops Cold War, classées de la pire à la meilleure

• À lire aussi: Call of Duty: Warzone a fermé les comptes de 60 000 tricheurs

Treyarch a dévoilé jeudi les détails de cette deuxième cargaison de contenu supplémentaire et force est d’admettre que le studio n’y est pas allé de main morte.

Image courtoisie Activision

La saison 2 de Black Ops Cold War offrira notamment quatre nouvelles maps:

Apocalypse (6 contre 6 – disponible dès le lancement de la saison), une carte de grandeur «petite à moyenne», située dans la jungle laotienne et dotée d’un temple.

Image courtoisie Activision

Golova (Fireteam – disponible plus tard en saison), représentant un village traditionnel russe et offrant autant de plus petites zones pour le combat rapproché que de repères pour les tireurs d’élite.

Image courtoisie Activision

Mansion (2 contre 2, 3 contre 3 – disponible plus tard en saison), petite carte qui amènera l’action à La Havane, à Cuba, pour des affrontements de (très) près.

Image courtoisie Activision

Miami Strike (6 contre 6 – disponible plus tard en saison), une version de jour et raccourcie de la carte originale Miami.

Trois nouveaux modes multijoueurs feront aussi leur apparition lors de la saison 2 de Black Ops Cold War, le classique Gun Game, Stockpile (6 contre 6), qui se veut un mélange entre Kill Confirmed et Hardpoint, de même qu’une nouvelle version de Hardpoint, qui rassemblera 10 équipes de 4 joueurs.

Au niveau des «outils de travail», les joueurs de Black Ops Cold War auront droit à six nouvelles armes:

Le fusil d’assaut FARA 83

Image courtoisie Activision

Le SMG LC10

Une machette

Une pelle du nom de E-Tool

Image courtoisie Activision

Le fusil de précision ZRG 20 mm

Image courtoisie Activision

Une nouvelle récompense de «scorestreak» sera par ailleurs aussi offerte dans la saison 2, la Death Machine du premier Black Ops, tout comme quatre nouveaux opérateurs; Naga, Samantha Maxis, Terrell Wolf et Karla Rivas.

Treyarch n’a pas non plus oublié les fans du volet Zombies de Black Ops Cold War. Ce faisant, un nouveau mode, appelé Outbreak, sera ajouté au titre avec l’arrivée de la saison 2. Sa carte, visiblement très grande, sera située dans l’Oural, en Russie, et divisée en plusieurs zones. Elle inclura même des véhicules.

Image courtoisie Activision

Du nouveau également pour Warzone

Cette deuxième saison apporte évidemment plusieurs nouveautés à Call of Duty: Black Ops Cold War, mais Warzone n’est pas non plus en reste. En ce sens, de nouveaux points d’intérêts s’ajouteront à Verdansk, dont un mystérieux cargo qui ferait son chemin jusqu’au port de la fameuse ville de Warzone.

Image courtoisie Activision

Sur son blogue, Activision parle également de «quelque chose de majeur» qui se trame sous la surface de Verdansk. Bref, c’est intrigant.

Soulignons que deux nouveaux modes de jeu, Resurgence Extreme et Exfiltration feront aussi leur apparition dans Warzone au cours de cette prochaine saison.

Gageons qu’on en apprendra encore plus d’ici la sortie de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC le 25 février prochain. Encore une fois, la mise à jour sera gratuite.

Rejoignez notre serveur Discord!