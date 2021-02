Diablo II Resurrected: confirmé par Blizzard, le remaster sortira en 2021 sur PC et consoles

Les nombreuses rumeurs disaient finalement vrai: Blizzard a annoncé Diablo II: Resurrected, un remaster du hack'n'slash culte, lors de la soirée d’ouverture de la BlizzCon 2021, vendredi.

La refonte du classique de 2000, de même que de son expansion Lord of Destruction, paraîtra plus tard cette année sur PC, mais également sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Et bonne nouvelle, le titre offrira une progression partagée sur les différentes plateformes.

Comme le montre la bande-annonce diffusée en primeur à la fin de la cérémonie d’ouverture de la BlizzCon 2021, Diablo II: Resurrected aura droit à des graphismes rehaussés et une résolution pouvant atteindre 4K, de même que du son en Dolby Surround 7.1 et des cinématiques revampées. Les plus nostalgiques auront toutefois aussi accès à la facture visuelle d’origine.

Au niveau du gameplay, le remaster de Diablo II sera de toute évidence fidèle à ses racines et ne changera essentiellement pas, pour le meilleur et pour le pire. En ce sens, toutes les classes de personnages et les boss seront de retour, alors que l’histoire et les systèmes du jeu resteront visiblement les mêmes.

Image courtoisie Blizzard

Soulignons que d’autres détails au sujet de Diablo II: Resurrected devraient être dévoilés par Blizzard au cours du reste de l’édition 2021 de la BlizzCon.

On peut également voir différentes comparaisons entre le jeu d’origine et la version remastérisée sur le site officiel du titre.

